Um conhecido comentador da SIC cujos comentários se adequam normalmente à tendência das sondagens, quem sabe se a “antecipar” a criação de numa base de apoio popular abrangente para uma eventual candidatura à Presidência da República, o que nem seria uma novidade pois já houve quem soubesse aproveitar bem essa “vantagem” de comentador televisivo para dar “início” à respetiva “campanha eleitoral” muito antes dos restantes candidatos, teceu alguns comentários no mínimo curiosos à greve dos motoristas dos transportes de mercadorias e matérias perigosas: “Os portugueses gostam de autoridade” - Durante 40 anos “adoraram” mas com o 25 de Abril perceberam que em democracia a autoridade não deveria ser motivo de propaganda política contra um direito constitucional! - Os erros de análise dos sindicatos: “Não perceber que esta greve é altamente impopular” - Recomenda-se aos sindicatos que antes de convocar uma greve efetuem uma sondagem para aferir da sua popularidade! - “A falta de novidade” - Também terão de ser inovadores quiçá contratando empresas de marketing para estudar “tendências” e tornar as greves “fashion”! - “A intransigência negocial dos sindicatos” - vs - a intransigência negocial do patronato. Será que não assistiu às intervenções televisivas do representante das entidades patronais? - “Se algo correr mal, a responsabilidade é de quem provocou a greve” - Então se algum dos “fura greves” recrutados pelo governo sem a adequada formação fizer “asneira” a culpa é dos sindicatos? Sabemos quem convocou a greve, quem a “provocou” já é outra conversa, talvez quem queira desviar atenções de situações calamitosas por ex. no S.N. Saúde e nos Transportes Públicos! - “O amadorismo dos sindicatos” - Comparado com o profissionalismo das 2 centrais sindicais é um facto mas defendem os seus interesses laborais genuínos ao invés de outros que os subalternam a interesses políticos de partidos e do governo. Também por isso esta greve é uma matéria perigosa!

