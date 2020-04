Uma lata de água em vez da Bíblia

Durante a Segunda Guerra Mundial um soldado foi atingido por uma bala e encontrava-se sozinho, agonizando, numa valeta. O Padre Capelão, orientado pelos gemidos, enfrentando toos os riscos, conseguiu encontrá-lo. Com a Bíblia na mão, tentou confortá-lo acabando por lhe perguntar se ele gostaria que lhe lesse alguma coisa daquele livro. O soldado respondeu-lhe que nesse momento o que estava mais precisando era de beber um pouco de água. Estava com muita sede e tinha a boca e a garganta muito secas. O Padre, deixou a Bíblia junto dele, em cima de uma pedra e afastou-se por uns momentos, até que conseguiu encontrar uma lata. Encheu-a de água, levou-a ao soldado e ajudou-o a bebê-la. Foi muito evidente o conforto que ele sentiu depois de beber aquela água. Em seguida, depois de relaxar por uns momentos, disse ao Padre: «Sinto necessidade de uma coisa para apoiar a minha cabeça». O Padre sem hesitação tirou o pulover que tinha vestido, dobrou-o, fez uma almofada, e aconchegou-lhe a cabeça. Entretanto sabendo a importância que tem o tocar numa pessoa que está em sofrimento agarrou-lhe na mão e acariciou-a com a outra, esperando que entretanto chegasse algum auxílio. Não lhe falou mais no «livro» que continuava em cima de uma pedra. Simplesmente continuava junto dele segurando-lhe a mão com a mão esquerda e acariciando-a com a direita. Passaram-se mais uns momentos de silêncio e de repouso. Sempre esperando um socorro que tardava a chegar. Uns momentos depois o soldado interrompe o silêncio para dizer: «Padre, tenho tanto frio». O Padre imediatamente se levantou, tirou um capote grosso que tinha vestido para se defender a si próprio do frio, estendeu-o sobre o soldado e ajeitou-o como se fosse uma mãe aconchegando o seu bebé. Neste momento o soldado fechou os olhos e desfrutou daqueles momentos em que se sentia tão aconchegado com o calorzinho daquela roupa e com o carinho do Padre que ele nunca tinha visto antes. O Padre continuava a segurar-lhe a mão e silenciosamente rezava. A certa altura o soldado interrompe o silêncio e diz ao Padre Capelão: «Padre, se esse livro ensina a fazer pelos outros o que você fez por mim, por favor leia-me desse livro. Estou muito muito interessado em escutar».