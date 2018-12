Uma escola famosa

Fomos informados/as, através da Comunicação Social, que o deputado do PSD Luís Miguel Calaça desobedeceu à polícia de trânsito que o mandou parar numa operação STOP, fugiu e ainda tentou atropelar um polícia.. Segundo foi publicado, tinha 1,8 mg de álcool no sangue, ou seja, estava embriagado. É verdade que de vez em quando somos informados/as que um ou mais indivíduos conduziam com excesso de álcool. De toda a maneira, nunca li nenhuma notícia em que fosse preciso dar tiros para o ar com o objectivo de fazer parar um condutor embriagado. Porém, neste caso, trata-se de um deputado do PSD, uma pessoa importante, acima de qualquer autoridade.

Há alguns anos, um dirigente da Juventude Social Democrata foi apelidado de mijinhas por ter urinado em cima de um carro da PSP, cujos guardas estavam a exercer as suas funções junto dos jovens que estavam a sair de uma discoteca.

Também constou que um Presidente de Câmara do PSD foi apanhado pela PSP a conduzir embriagado, de noite, dentro de um carro da respectiva Câmara, vindo de um jogo desportivo. Há poucos dias, um deputado do PSD na ALM, rasgou uma proposta de um opositor político, em plena sessão parlamentar, mostrando a sua superioridade e má educação.

E ainda podemos referir o papel daquele político que foi à África do Sul em missão governamental e se achou no direito de partir a loiça toda, perante críticas de um cidadão madeirense que lá reside. Quando vi aquelas imagens lembrei-me de uma canção de J. M. Branco: “ Qual é a tua, ó meu / Andares a dizer quem manda aqui sou eu...”

Realmente, aquela escola da Rua dos Netos tem produzido uns seres privilegiados, que se julgam superiores a tudo e a todos seguindo a velha máxima dos espertalhões: Para ganhar, os fins justificam os meios. Dir-me-ão que não são todos iguais. No entanto, se estão lá, apoiam esta doutrina e, no mínimo, são cúmplices.

Mudando de assunto, alguém escreve há dias O MESSIAS JÁ NÃO MORA AQUI. Claro que não. Segundo rezam as crónicas, nasceu há 2000 anos. E se nascesse hoje não faltaria um Herodes, fariseus e sacerdotes para condená-lo e ainda um Pilatos para entregá-lo à corja sanguinária. Esse. nem que lavasse as mãos com lexívia ficaria sempre com elas sujas.

Mas, apesar dos pesares, desejo a todos e a todas um feliz Natal e que o Ano Novo nos traga muitas mudanças para melhorar a nossa vida colectiva

PAZ e AMOR entre os seres humanos.

Conceição Pereira