Uma casca de banana!

Até dá vontade de varrer mais do que os armários. Depois das festividades, volta o regabofe da política com a discussão e aprovação do orçamento de estado. Para a grande maioria dos portugueses isto é papel de música, pois como não se debate futebol, não se discute se foi penalti contra o Benfica, se o Porto foi roubado ou se o Sporting merecia ganhar, perde todo o interesse da grande maioria da população. Mas será que esta gente ainda não percebeu de uma vez por todas, que se trata do futuro imediato da económica da nação, da qual dependemos todos nós? Com promessas de aumentos de ordenados (vergonhosas) quando na realidade serão os impostos que continuarão a ser agravados, (os combustíveis ) continuam a subir, o pior inimigo dos cidadãos continua a ser o estado, a segurança do país irá continuar inoperante, continuarão a haver assassinatos sem condenados, agressões a prestadores de serviços,(médicos e ou professores) pois a justiça continua contra os cidadãos, os agentes da autoridade irão continuar a ser impedidos de impor a verdadeira lei, a educação continua num desespero de instabilidades, ameaças de greves, agressão a professores e represálias contra alguns deles, alunos que após o 1º período ainda não cumpriram com o elementar programa. A saúde aparece com uma promessa de mais 800 milhões de €uros, será quase de certeza para irem bater aos bolsos dos privados. E o mais caricato é que depois do queijo Limiano, 20 anos depois parecem querer (ressuscitar-lo) depois parece que iremos adicionar as 3 bananas da Madeira para que a ramalhete de promessas possam continuar vigentes até os próximos actos eleitorais. Sim porque hospital; (promessas), transportes alternativos de e para a região, nem vê-los; e a mobilidade garantida, cá te viste, e todo uma série de situações que se arrastam à mais de 10 anos, parecem que nem a banana levam, apenas escorregarão mais uma vez numa enorme e escorregadia casca. Porque para o ano iremos comemorar tudo isto com muito fogo de artifício.P:S As obras de consolidação da escarpa na rua Visconde Cagongo, irão demorar 3 meses (de inferno) para desespero dos moradores das zonas altas de Santa M.Maior e S. Gonçalo e fundamentalmente para quem utiliza os transportes públicos que tem sido caótico. Será que escolheram o período menos oportuno para executar essas obras, Inverno e período escolar, quando no verão com mais horas de sol e muito menor movimento, tornaria menos sacrificante e mais eficaz sem contratempo para os utentes desse percurso. Ás vezes os ignorantes da matéria parece ter melhor discernimento, pois a intervenção nesta altura do ano, está a tonar um autêntico massacre aos moradores que habitualmente utilizam esse percurso. Hã! Em nome dos cidadão que lamentam mas não reclamam, obrigado por repararem o erro com a colocação da sarjeta do Anadia esquina com a Fernão Ornelas. Um bom ano que infelizmente parece que volta a não trazer nada de novo.