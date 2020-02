Um vírus na saúde a Região

Já não é apenas o problema da contestada nomeação do dr. Mário Pereira. Já não é o problema dos milhares de utentes nas listas de espera para uma cirurgia. Já nem é a bagunça no sesaram Não! O problema é o vírus que grassa incontrolado, na saúde da região e que veio para ficar. Enquanto os vírus tradicionais vão aparecendo periodicamente, vão sendo diagnosticados e debelados, este não há antídoto que o elimine. Não! caros leitores isto não é dizer mal, por dizer, é um facto que poderá ser constatado por qualquer utente do SRS (serviço regional de saúde) e em qualquer centro de saúde da região Imagine o utente que tem um um problema de saúde e precisa de uma consulta. Um serviço para o qual toda a vida descontou para prevenção de doenças. Chega ao Centro de Saúde do Bom Jesus no Funchal, em janeiro 2020, e diz para a funcionária: Tenho um problema de saúde e preciso de uma consulta o mais breve possível! Funcionária: Desculpe mas não temos vagas! Como assim!? Não estou a falar de uma cirurgia! É apenas uma simples consulta para diagnosticar um problema de saúde! Funcionária: Repito que não temos vagas para a sua médica de família! Mas como poderei obter uma consulta uma vez que não tenho dinheiro para pagar uma consulta no privado? Funcionária: Se quiser marcar consulta terá que vir cá a partir de Abril de 2020. Senhora! Mas se eu não for consultado para saber qual a minha maleita , posso nem chegar a Abril de 2020. A única hipótese é obter consulta numa “vaga do dia” mas terá que apresentar-se no Centro às oito horas! Atenção; mas só se for mesmo urgente! Mas eu não sou médico para saber se o problema é grave e tem urgência! Respondo. Se calhar terei que estar moribundo – pensei. A Funcionária, que tal como eu não tem culpa de um pobre sistema de saúde, olha-me, faz-me um gesto de (in)compreensão e passa-me um papelito com o horário das “vagas do dia” Foi para chegarmos a isto que descontamos 40 anos para o serviço de saúde? Caro utente do SRS, permita-me um conselho; Evite toda e qualquer despesa supérflua e guarde os trocos num mealheiro para se um dia precisar de uma consulta médica. Não obstante se morrer antes de ser consultado o aferrolho serve para as despesas do funeral. Assim vai a saúde na região! E se me responderem quem em Lisboa também é assim eu mando-os para...quarentena.