Os resultados das últimas eleições levam-me a conjeturar que os 50,22% de votantes nos atuais partidos serão na sua maioria pessoas com emprego estável qb, funcionários do Estado, muitos reformados, uns poucos “extremistas”, mas não certamente os jovens desempregados ou com emprego precário e muito menos licenciados a ganhar o ordenado mínimo ou menos e a desenrascar-se como podem a fazer o que lhes aparece e/ou a viver à custa dos pais. Estes pertencem ao grupo dos 218 mil (4,28%) que votaram em branco ou nulo expressando assim a sua revolta. Os jovens que emigraram à procura de emprego e salário decentes e compatíveis com as suas habilitações académicas e profissionais pertencem a esse “partido” cada vez maior (45,5%) chamado abstenção. A taxa do desemprego jovem em Portugal continua elevada cerca de 16,5%, mesmo após a contínua emigração de jovens nos últimos anos a maioria deles com formação superior. Ao contrário do que a propaganda do governo da geringonça andou a impingir a redução do IRS que segundo António Costa iria promover o regresso ao País dos jovens quadros que tinham emigrado teve como única consequência o incremento do regresso de reformados. Esses jovens, os abstencionistas e os que votaram branco ou nulo, ainda não se deram conta da sua força e do enorme potencial que representam para criar um movimento que leve à constituição de um partido completamente novo que ouse tomar em suas mãos a bandeira daqueles que lutaram para conseguir formação académica e profissional, que vêm as suas expetativas frustradas, que continuam a ser joguetes das sanguessugas que são as empresas de trabalho temporário e esquecidos pelos atuais partidos reféns de ideologias preconceituosas e desfasadas da realidade em que vivemos. Um partido novo de gente nova com ideias arejadas e praticáveis para uma governação pragmática, transparente e sem mistificações. Seremos então um País onde os jovens têm o direito de viver e não um País de e para velhos.