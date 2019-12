Um Natal triste

Estar triste na época natalícia, é tristeza a dobrar. Se já não chegava o estado calamitoso a que deixaram chegar o SNS; a infame situação desumana em que vivem os sem abrigo; a falta de verbas para aumentar condignamente as pensões de miséria, isto apenas para só apontar aquelas que mais ferem os corações, também nos foi oferecido um espectáculo degradante no Parlamento. Como é possível que o Senhor Presidente as Assembleia da República ameace um deputado que no uso da palavra para defender, bem ou mal , os seus pontos de vista, tenha empregue o vocábulo “vergonha” e por isso tenha sido chamado à atenção e que depois de tal reprimenda tenha sido aplaudido por cerca de metade dos deputados do hemiciclo? Como é possível que depois de se ouvirem comentadores, politólogos, jornalistas e artigos de opinião todos no sentido critico de tal atitude de Ferro Rodrigues que se tenha ficado a saber pela voz do deputado André Ventura que o Senhor Presidente da República esteja do lado de Ferro Rodrigues? Não ficará horrorizado ao lembrar-se que a segunda figura do Estado português que o representa na sua ausência é a mesma pessoa que aqui há uns anos se estava “marimbando” (cagando) para o segredo da justiça”? Quem votou em si como eu votei, tem o direito de saber a razão que o levou a tomar tal partido. Lamentavelmente e com toda a mágoa lhe digo que o meu Presidente me entristeceu ainda mais este Natal.