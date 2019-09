Um debate? Qual debate qual carapuça! Foi apenas e só um diálogo onde imperou uma espécie de “cinismo” cúmplice ao ponto de a única aparente divergência entre ambos ter-se cingido às alterações ao Código de Trabalho aprovadas em exclusivo pelo PS na Assembleia da Republica alterações cujos efeitos práticos são inócuos. A verdade irrefutável é que as alterações de fundo às leis laborais feitas por imposição da Troika mantêm-se e quanto a isso “cinismo oblige” nem um nem o outro disse o que quer que fosse. Mas se de António Costa (AC) não se esperava outra coisa já de Jerónimo de Sousa (JS) “acérrimo defensor oficioso dos trabalhadores” esperava-se um pouco mais nem que fosse para questionar AC pelo sistemático e escandaloso incumprimento pelo governo das metas de investimento público inscritas nos OE, pela contínua degradação dos serviços públicos, com especial ênfase para o SNS de que o PCP é tão cioso. Em Julho faltavam 9,5 milhões de embalagens de medicamentos no País obrigando os doentes a interromper os seus tratamentos. Sobre as greves dos motoristas e do pessoal de voo da Ryanair, companhia que desrespeita sistematicamente a legislação laboral portuguesa e não só, “boicotadas” com a preciosa colaboração do governo PS ao obrigar os sindicatos a serviços mínimos desajustados e à requisição civil nem uma palavra. A única explicação plausível é que estes sindicatos por não serem filiados na CGTP não contam para JS. Aliás para JS e o PCP tudo o que está mal em Portugal resulta exclusivamente da ação governativa dos denominados governos da “direita”, fazendo por ignorar que o PS, o seu aliado preferencial à “esquerda”, governou o País só ou em coligação durante 21 anos. Percebe-se agora ainda melhor a razão porque AC escolheu o PCP como aliado preferencial. Fico a aguardar os próximos debates de AC com Catarina Martins e Rui Rio que espero sejam verdadeiros debates e não meros simulacros como este, que não passou de um autêntico “frete” de JS a AC e ao PS.