Um filme português de terror

É um filme que tem bastantes episódios que, não necessitando de casa de espectáculos para ser visto, se exibe a toda a hora no dia-a-dia da sociedade portuguesa, sobranceiro ao pântano referenciado in illo tempore pelo famoso António Guterres, e reportado com todos os cuidados censórios - para não criar ondas de contestação aos “donos disto tudo” - pelos órgãos de comunicação social: jornais, revistas, rádios, televisões.

É um filme que documenta em imagens tenebrosas o sentir das populações sofredoras, exploradas e vilipendiadas, dispersas pelo território nacional. Também nele representados os factos criminosos, as cenas chocantes e os episódios indecentes, em que se vêm envolvendo instituições e personagens do teatro rocambolesco e do patético circo político instalados na ex-capital do império português.

É um filme que realça os dramas de inúmeros portugueses que morreram, sofreram e sofrem imenso, com a terrível austeridade, com a redução dos valores das aposentações, dos vencimentos, dos benefícios sociais, e com os escandalosos aumentos dos custos de vida e dos preços de combustíveis (sempre em progressão e dos mais elevados da Europa) e dos bens essenciais à vivência quotidiana.

É um filme em que se regista a circunstância aberrante e intolerável de sendo Portugal um país de grande pobreza franciscana e muitíssimo endividado, nele parasite um grupo de indivíduos, parlamentares e altos quadros empresariais, que auferem vencimentos e regalias que são mais elevadas do que as que vigoram na Europa, relativamente a correspondestes lugares e categorias funcionais.

É um filme que inclui demonstração de que, num relativamente curto tempo, faliram três bancos: BPN (Banco Português de Negócios), BANIF (Banco Internacional do Funchal) e BES (Banco Espírito Santo), com gravíssimas consequências para os clientes e para a economia nacional e o gravame de terem sido os dinheiros dos contribuintes que pagaram milhões de euros com que foram cobertos os vários financiamentos da banca falida.

É um filme que nos indica que a Caixa terá tido um desempenho surrealista e fantástico de emprestar milhões de euros a pessoas como Joe Berardo e Isabel dos Santos, sem exigência de garantias, para... imagine-se! – com tais milhões da Caixa, comprarem milhares de acções da própria Caixa e, assim, se tornarem donos da Caixa.

É um filme que retrata o estado da Nação e de decadência e um País onde se cometem todas as torpezas, desmandos, falcatruas, corrupções e crimes de colarinho branco, com a mais completa falta de vergonha, de moral, de ética e na maior impunidade.

Filme documentário de carácter informativo, ele nos elucida de que, actualmente, Portugal não é um Estado de Direito. Nele vigente: o fingimento, sob a máscara de república democrática.