Um exemplo a seguir

Vem de Itália e é um ótimo exemplo que deveria ser seguido por Portugal e todos os países. O ministro da educação italiano pretende tomar medidas para que o sistema educativo italiano coloque o ambiente e a sociedade no centro de tudo o que se aprende na escola, tendo convidado 2 especialistas americanos o diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Columbia em NY Jeffrey D. Sachs e o economista Jeremy Rifkin para em colaboração com o ministério da educação italiano criar um novo currículo para as escolas públicas focado na sustentabilidade e nas alterações climáticas. No próximo ano letivo as escolas públicas italianas terão 33h anuais de estudos relativos às alterações climáticas e farão parte do programa de ensino lições de civismo ambiental, passando o tema da sustentabilidade a estar presente no estudo das disciplinas tradicionais. Em complemento de tudo isto eu acrescentaria ao currículo escolar também o ensino do que é a democracia e como podemos e devemos preservá-la, por contraponto aos totalitarismos e às ditaduras, o que são comportamentos democráticos por contraponto aos antidemocráticos e à violência, o que significam liberdade e autoridade democrática por contraponto a ditadura e autoritarismo antidemocrático. Democracia, liberdade e o combate à violência também deviam ser ensinados e a sua sementeira privilegiada e com potencial de melhores frutos seria entre a juventude escolar, capacitando-os para uma cidadania responsável e democrática. Estas seriam medidas curriculares para o ensino com um impacto efetivo e positivo no futuro dos nossos jovens como cidadãos do País e do nosso Planeta. Para mais agora em que o governo se preocupa mais com os chumbos do que em aferir se os alunos adquiriram ou não o mínimo necessário de conhecimentos básicos, pelo menos com estas medidas curriculares os jovens sairiam da escola cidadãos mais conscientes dos seus direitos e obrigações cívicas do que quando lá entraram.

