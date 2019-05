Um concerto ao lado da história

Pouco se disse na imprensa regional, sobre o concerto levado acabo pela Banda Militar da Zona Militar da Madeira, integrado nas comemorações do Dia do Concelho de Machico que, pela primeira vez e ao longo da sua história, realizou-se a 8 de maio do ano em curso. Uma data de elevado significado para os machiquenses por se assinalar a doação da capitania de Machico pelo Infante D. Henrique a Tristão Vaz Teixeira, no longínquo ano da graça de 1440. Para o efeito, a Camara Municipal, preparou um programa de atividades festivas, cujo encerramento pautou-se por este inolvidável concerto que, já no decorrer dos primeiros acórdãos, arrancava do público a primeira ovação da noite. Aplausos de apreço e reconhecimento de uma plateia genuína na arte de bem receber, de preservar e valorizar o que de melhor se faz em termos artísticos e pedagógicos nesta cidade. Neste sentido, cabe aqui relembrar o inesquecível concerto comemorativo do Dia do Comando Operacional da Madeira, que envolveu perto de 100 instrumentistas da Banda Militar, da reconhecida Orquestra de Bandolins e da Orquestra Clássica, sem esquecer, a brilhante participação dos coralistas do Coro de Câmara da Madeira, realizado em finais de março do ano passado, no Forum desta cidade.

No decorrer deste concerto comemorativo do Dia do Concelho de Machico, ficou patente uma crescente simbiose perfeita, entre o público e os artistas em palco, nomeadamente, quando entoaram a “Marcha”, um dos temas da vasta e interessante obra de um dos seus respeitados instrumentistas, natural de Machico, José Miranda da Costa. Um munícipe maior que o seu tempo, estudioso do ensino da música, compositor distinto na sua época, maestro de várias filarmónicas e de grupos corais, a quem, a Banda e o povo de Machico prestaram-lhe uma sentida homenagem.

Neste ambiente de consagração, sentia-se o aconchego da saudade a serenar a noite de emoções, com os músicos com indumentária a preceito a embalar-nos para aquilo que vinham. Executaram a Invicta, Music, Herb Alpert Golden Hits, Sky High de alguns compositores de renome e um medley com temas dos XUTOS, os quais, fizeram o público viajar pelo passado ao som de alguns dos seus números mais conhecidos e a render-se à consagração dos 40 anos de carreira de uma das mais conceituadas Bandas de Rock do nosso País.

Se a primeira parte deixou emergir a saudade, a segunda, teve motivo suplementar de interesse e de regozijo com as vozes inconfundíveis de Vânia Fernandes e de Nuno Freitas. Um jovem promissor, que interpretou com verdadeiro sentimento “Á pátria do Autor”, um soneto inspirado na patronal morada de Francisco Álvares de Nóbrega, musicado pelo Pe. Martins Júnior e por Nélio Martins na harmonização, com um arranjo de Álvaro Jesus para a Banda Militar. Foi de facto uma interpretação notável e temperada pela vida de um Machico de outras eras, aquela que se ouviu e sentiu, e que realmente fez arrebatar do público outra enorme ovação. Por seu turno, Vânia Fernandes, a Senhora que canta o mar como ninguém, coube-lhe uma das tarefas mais difíceis e desafiantes: a arte de saber estar, contagiar e encerrar o espetáculo. Na verdade, fê-lo, com uma energia épica em todos os temas que interpretou deixando, para o fim, o orgulho maior do “Amor a Portugal”, uma espécie de fado, musicada pelo célebre maestro e compositor italiano, Ennio Morricone, que atualmente se encontra em digressão mundial de despedida.

Meus caros leitores, foi sem dúvida, um anoitecer em grande, aquele que se despediu com o descer do pano de mais um dia do Concelho de Machico e, com a promessa, de voltar a subir ao trovejar da percussão da inegável classe da Banda Militar da Madeira.