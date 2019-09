Um céu de oportunistas

Este governo é uma pobreza de ideias que continua a sustentar os ricos e a receber dividendos, um presidente que não quer trabalhar só quer viver a grande para se manter mais quatro anos com todas as mordomias tenta comprar o povo , o mesmo que passou de endividado até ao pescoço a rico em três anos segundo uma lista que saiu a nível nacional dos políticos mais ricos, é vergonhoso e deveria ser investigado porque passa para além da decência do cidadão comum , Tem o descaramento de ainda vir para os jornais dizer que a economia cresceu em 70 meses na região? O que cresceu foi as listas de espera no Hospital, os lucros dos SOUSAS no Caniçal que nada pagam ao região, os lucros do PESTANA no CENM , os lucros da TECNOVIA do J. Ramos com o betão e a clinica privada, cresceu também as comissões para- lamentar de inquérito com resultados decididos há partida, a crescer também a divida das sociedades de desenvolvimento, cresceu também a divida da APRAM, cresceu também o pessimismo nos grupos hoteleiros pela quebra acentuada do turismo pela má gestão do GR, O turismo de cruzeiro também a crescer em todo lado mas aqui esta defunto, cresceu também, o custo das viagens aéreas entre a Madeira e o Continente com um modelo de mobilidade estudado entre o GR e o Passos Coelho que na altura apregoaram como exemplar, “UM CÉU DE OPORTUNIDADES “Atualmente um inferno de injustiças para os madeirenses.O PSD está a quarenta anos a fazer divida para o povo trabalhador pagar .....Enquanto o progresso passa ao lado ...Ninguém fala em baixar o IVA ou o IRS muito menos a eletricidade ou o gás , construir lares para os idosos para libertar quartos dos hospitais, coisas banais de um povo insular que tem subsídios europeus, porque esses mesmos subsídios é só para encher os bolsos a alguns.Quando os maiores empresários da Madeira começarem a pagar impostos, rendas ao governo e a criar emprego decente, não precário a região poderá dizer que tem Autonomia coisa que atualmente é só para alguns.. Por uma urgente mudança com menos imigração e mais investimento mais seriedade é preciso o povo acordar porque vivemos uma democracia aparente gerida por medíocres oportunistas.

João Ramos