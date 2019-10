Um campeão não tem idade

João Vieira, nascido na cidade de Portimão a 20 de Fevereiro de 1976, foi o único atleta português, dos estiveram presentes, na 17.º Edição do Campeonato do Mundo de Atletismo, realizado no KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM em DOHA no QATAR, e na prova de 50 Km marcha, a ser medalhado, tendo regressado a Portugal, com a saborosa medalha de prata. Para este atleta, a curiosidade de se ter tornado o mais velho de sempre a ganhar uma medalha na competição aos 43 anos.

Repete assim as proezas das medalhas de bronze e prata alcançadas, no Campeonato da Europa de Gotemburgo 2006 e Campeonato da Europa de Barcelona 2010, em 20 km marcha.

Tendo no inicio da sua carreira representado o Clube de Natação de Rio Maior de 1990 a 2010, e a partir de 2011 representa o Sporting Clube de Portugal. Está de parabéns este atleta que tão bem representou as cores das quinas.