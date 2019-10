Turismo americano é utopia

O desespero leva, geralmente, a equacionar soluções impossíveis. Perante a forte queda das ocupações hoteleiras procuram-se novos turistas. A falência de sucessivos operadores turísticos, a ameaça do Brexit, a saída do líder da Agência de Promoção, a mudança de secretário regional, ainda que seja um regresso sem garantia de êxito, a ameaça de crise económica europeia, entre outros, são factores de apreensão regional. Sobretudo quando se eliminou a alternativa do mercado americano: a saída da Delta Airlines da rota dos Açores não permite sonhos. Talvez uma viagenzinha governamental a Nova York e nada mais. Exijam qualidade, desde a hotelaria ao alojamento local, não autorizando unidades lindas por dentro mas perfeitos abortos por fora. Há que ter um plano para o futuro. Nada melhor que este novo ciclo de problemas, oportunidades e novos protagonistas. Planeiem e cumpram !