Tudo é consciência

“a consciência é uma coisa maravilhosa, é a energia da vida eterna. pode ser dividida em milhares de “pedaços”, um milhão, um milhão de vezes um milhão, e por aí adiante até o infinito. eu o espirito, dividi-me num número infinito de “pedaços”, de forma que cada “pedaço” ( centelha divina, individuação) de mim, pudesse olhar para si próprio e contemplar a maravilha de quem e de o que eu sou. vocês são aqueles que tomaram a escolha mais difícil de se fazer, meus queridos. são aqueles que decidiram por vontade própria, esquecerem-se do maravilhoso ser que são, para reencarnarem neste planeta. reparem na quantidade de amor que é preciso ter/ser para tomar uma decisão destas. conseguem perceber porque é que sou eu que me ajoelho perante vós, meus queridos e vos lavo os pés? Isto é quem são, peças fundamentais do amor do espirito, do amor de deus a caminhar neste maravilhoso planeta, com a missão comum de trazer amor e luz a este lado do universo”. mensagem de kryonestamos a crescer para nos tornarmos na versão mais grandiosa, da visão mais elevada que jamais tivemos sobre quem somos nós.. kryon é uma (entidade, consciência) mestre do serviço magnético, representa o espirito e veio do grande sol central. está desde 1989 em nosso planeta com uma comitiva a fazer um trabalho na rede magnética da terra, que ajudará no processo de mudança de consciência de cada ser humano. as alterações climáticas que tanto se fala tem a ver com a mudança de energia ( frequência de vibração) que está a ser feita na rede magnética, daí toda esta mudança, digamos que o planeta está a recalibrar-se, a purificar-se. todos sabemos das atrocidades que o planeta tem sofrido, mas este nunca iria deixar-se destruir pela ação humana. não aconteceu no tempo de lemúria, nem de atlântida, não iria acontecer agora. como a consciência de gaia ( este é o nome como o planeta terra é conhecido na nossa galáxia) está relacionada com a consciência humana, o planeta ao mudar, fará com que os seres humanos também mudem os seus hábitos e a forma como vivem. no fundo há males que vêm por bem. aos olhos do espirito tudo isto é evolução, deus não pensa como um humano. kryon não representa nenhuma igreja ou religião, nem nenhuma organização, apenas transmite informação de como o universo funciona, das ferramentas que dispomos para nosso novo lugar de consciência, para a nossa nova situação na galáxia e fala com amor ao coração de cada um de nós.