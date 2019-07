Tristes notícias

Procuro seguir o noticiário diariamente, pois sou uma cidadã preocupada com os destinos da nossa terra. E seleccionei uma pequena lista de notícias.

- Fraudes nos reembolsos dos subsídios de mobilidade. A corrupção alastra e quase todos os dias ouvimos notícias sobre este assunto. Segundo a Comunicação Social, a Polícia Judiciária descobriu que uma agência de viagens terá lesado o Estado em centenas de milhares de euros, à conta dos subsídios de mobilidade. Mas eu penso que há mais fraudes. Se em 2015 o Estado gastou 17 milhões de euros em reembolsos e em 2018 gastou 75 milhões e se apenas descobriram uma fraude de centenas de milhares, haverá muito mais para descobrir. Penso eu. E as autoridades devem continuar a procurar.

- O professor Joaquim José de Sousa tem um processo pendente na Secretaria de Educação, está impedido de exercer a profissão, não recebe ordenado e está com muita dificuldade em alimentar os seus filhos, duas crianças. Daqui a quanto tempo a Secretaria de Educação vai decidir a vida deste professor que tem a vida pendente da SRE?

- A deputada do JPP, Lina Pereira, declarou que o Serviço Regional de Saúde é o maior tendão de Aquiles do Governo Regional. Quanto a mim, é a população madeirense que está mal do tendão de Aquiles. Falando por mim, que pago mensalmente 3,5% da minha reforma para a ADSE, acho que deveria ter direito a um serviço de saúde completo e de boa qualidade. No entanto, apesar de ter médica de família, sou forçada a recorrer muitas vezes à medicina privada para me manter viva.

- A poluição alastra, temos plástico nos alimentos que ingerimos diariamente, as tempestades acontecem sem ninguém prever, caíu granizo, chuva torrencial e ventos ciclónicos na Grécia em pleno mês de Julho. Portugal é o país europeu com mais área ardida, a Madeira sofreu incêndios devastadores nos últimos anos e muitos madeirenses continuam a fazer fogueiras nas suas terras sem o mínimo de responsabilidade. Para não falar dos incêndios que deflagram durante a noite e os ralis que acontecem por toda a ilha, mês sim, mês sim. Os responsáveis dos ralis devem pensar que esses carros andam pelas estradas da Madeira a espantar o mal e para que o ar fique mais puro.

- Aproxima-se a campanha eleitoral, os partidos organizam-se e começam a anunciar as suas propostas políticas. O PSD, sentindo o chão escorregadio, anuncia que AJJ vai entrar em campanha eleitoral e dará receita para o programa. Já cá faltava mais esta! O senhor diz que tem de lutar pelo seu partido porque o considera seu filho. Pode considerar o quiser, mas os partidos é que devem estar ao serviço da causa pública e não ao contrário. Parece que vem aí chuva grossa e temos de preparar-nos para relembrar os malefícios do jardinismo e do albuquerquismo. Ambos começaram na escola da Rua dos Netos e seguiram viagem até à quinta Vigia. E nós. os cidadãos madeirenses, mesmo os que nunca votaram no PSD, é que temos pago os calotes, que não são nada pequenos.