Triângulo vergonhoso

Era inimaginável que ao fim de quarenta e cinco anos de vivência democrática o triângulo Rui Tavares (RT), Livre (L) e Joacine Katar (JK) em tão pouco tempo tenha causado tamanho dano ao regime democrático. Na impossibilidade de reportar tudo aquilo que este triângulo nos tem infligido, não posso deixar de lembrar o achincalhamento que um grupo de apoio a JK disse em frente à Assembleia da República (AR) sobre a bandeira nacional, ou a provocação levada acabo por JK postando-se junto dum quadro de Vasco da Gama existente na AR com críticas ao nosso glorioso passado, ou à falta de respeito pela AR apresentando-se com o assessor em trajes indignos para um local daqueles, assim como entrevistas consecutivas cheias de ódio ao passado dos portugueses no antigo ultramar, etc. etc. Quanto a RT, que como político apenas tinha sido eleito pelo BE que abandonou mantendo-se no entanto no parlamento europeu, fundou mais tarde o partido Livre. Como a partir daí jamais conseguiu saborear o prazer de uma victória, RT e o partido viram em JK a sua tábua de salvação. Conhecedores do coração mole dos portugueses e explorando o invulgar defeito da voz desta mulher negra, exibiram-na às multidões tal qual faziam os mercadores de escravos de outras épocas. Regressando à AR, é confrangedor assistir às intervenções de JK podendo ver-se os deputados e membros do Governo sem saber o que fazer e a disfarçarem como podiam o embaraço que sentiam. O circo está montado. Foi isto de RT e o seu partido maquiavelicamente arquitectaram. Eu, como português, sinto-me revoltado e enojado com tudo isto que o triângulo RT-T-JK nos oferece e não me sentiria bem se ficasse calado perante este quadro ignóbil em pleno século XXI.