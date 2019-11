Após alguma contestação, eu sugiro e O MARÍTIMO exige, uma trégua até ao jogo com o Portimonense, que se disputa no próximo Domingo.

Decorridas 10 jornadas da Liga 2019/2020, O MARÍTIMO soma 10 pontos e está a 5 pontos da despromoção (Paços de Ferreira) e a 5 pontos do 6º classificado (Boavista) e necessita do apoio constante e incondicional de Todas as Forças Vivas, para que possa alcançar a tão desejada vitória, que o catapultará para um lugar mais tranquilo e lhe possibilitará um percurso a condizer com o respectivo pergaminho, até ao final da presente época futebolística.

Passemos das palavras aos actos, marcando presença no jogo de Domingo, garantindo o apoio que proporcionará a tranquilidade necessária a TODOS os intervenientes para que nos condu-

zam à vitória no final do mesmo.

Viva O MARÍTIMO!

José Ilídio Baptista Martins