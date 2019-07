Trasfega de lixo

Venho por este meio fazer uma reclamação, em nome dos moradores da zona do Balancal, na Estrada Livramento/Levada do Poiso, nos Canhas. O que se passa é o seguinte: junto a três moradias, um café e um armazém de produtos agrícolas há um contentor de recolha de lixo. nada de anormal, pois em algum lado terá que estar. O que já não é normal é a trasfega que lá acontece duas a três vezes por semana. Andar a fazer mudança de resíduos sólidos de um carro para o outro a menos de 50 metros daquela zona é que é o grande problema. Fica um cheiro nauseabundo com os resíduos que caem no chão, tanto para quem lá reside, como para quem lá passa. Será que não haverá outro local mais afastado para aquela operação? É a pergunta que deixo a quem de direito.