Trânsito no Funchal

Na sequência do “alvoroço” e das reclamações... que se têm verificado nos últimos tempos relativamente ao trânsito e aos engarrafamentos na cidade do Funchal, eu gostaria de dizer o seguinte: a cidade do Funchal está ótima! Nós peões, pessoas que circulamos a pé pela cidade, nunca nos sentimos tão seguros... uma vez que pelo menos agora, os engarrafamentos “acalmam” as velocidades e as eternas pressas... de quem era habituado a sair de casa 10 minutos antes da hora de entrada no serviço, e depois vinha sempre a abrir sem respeitar nada nem ninguém. As pessoas têm de compreender que nas grandes cidades, um pouco por todo o mundo, é assim, quem circula de automóvel está sujeito a longas filas de automóveis e a longas esperas. Ou as pessoas optam por outras soluções ou sujeitam-se à realidade, nada mais óbvio... esta coisa de deixar a família toda à porta dos serviços e os meninos à porta das escolas, tem o seu preço. Eu aliás defendo que nos centros das cidades apenas deveriam circular: veículos prioritários, transportes públicos (táxis, bus etc.) motos e bicicletas, que é o que já está a acontecer em algumas cidades europeias, muito á frente para este pessoal medieval lógico. Portanto até lá, interiorizem que nos acessos e centros das cidades tem de ser assim, longas filas de automóveis e velocidades muito baixas. Bem hajam senhores da Câmara Municipal do Funchal.

José Carvalho