Trânsito infernal (resposta a Luís Abreu)

As entiaddes compententes tem que encontrar uma solução, pois isto vai de mal a pior.

Estive a fazer um ligeiro estudo dos horários dos autocarros de carreira da RAM (urbanos e inter-urbanos) e cheguei a uma conclusaão que tera que caminhar para a elaboração de horarios de partidas ao minuto!!!!!!

Maior parte das carreiras partem às horas, horas e 15, horas e 30 e 45. Algumas já partem aos 25m,35,55m etc.

Muitas cidades da Europa e em vários paises tem as carreiras a saíerem dos terminais ao minuto(31m, 32, 33, 34 por exemplo). Isto iria dasafogar em várias arterias do Funchal a densidade dos autocarros. Quantas vezes

Sr. Luís Abreu, somos confrontadoos com 5 ,6 e mais autocarros seguidos (não falando já dos autocarros de Turismo, por vezes também a agrupar com as carreiras regulares). Algumas vezes, nem há espaço nas paragens para tantos autocarros ao mesmo tempo e aí ficam a espera de espaço nas vias de rodagem!

Com os meus mais sinceros votos de soluções que tragam melhor qualidade de vida aos madeirenses e turistas também.