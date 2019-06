Trânsito infernal, até quando?

Já muitas cartas falaram do estado caótico do trânsito do Funchal e das falhas dos semáforos, dos estacionamentos abusivos em plena via e da falta de fiscalização policial. Eu vou dar uma ajuda para que não se percam: Rua 5 de Outubro, junto à Rádio Popular; Largo da Cruz Vermelha, de manhã; Escola Horácio Bento de Gouveia; Rua Brigadeiro Oudinot (de cima a baixo). Fico-me por aqui porque esta página não chegava para enumerar as ruas em que a selva reina. Gostava, como municípe, de perceber o que quer a Câmara do Funchal fazer? Falta de avisos não é. Tomem conta da ocorrência de uma vez por todas, a bem de todos nós. E, por favor, não nos venham com a conversa manhosa dos transportes públicos. Ou então, dêm o exemplo, prescindam das viaturas oficiais e andem todos os dias de autocarro...