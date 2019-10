Toxicidade (in)visível

Sou técnica superior, trabalho numa instituição QUE cada dia ESTA mais “doente”...Como e que numa instituição que todos conhecemos que se diz ser uma instituição para “assegurar os direitos básicos, igual oportunidade, bem estar e coesão social, a todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros, que exerçam a sua profissão ou residam em Portugal”, instituição de apoio social, que possui um departamento de recursos humanos, recursos esses, que de “humano” não tem nada. E que em vez de ajudar os trabalhadores, faz precisamente o contrario. É um departamento de recursos humanos que passou a ser um departamento de bullying!! Grave!! Muito grave! Vi e ouvi coisas muito graves! Neste departamento de “chefia(s) toxica(s)” , cresce cada dia mais o tão conhecido bullying no local de trabalho. Mas...o mais incrível, e que nessa instituição todos têm conhecimento de que o mesmo existe, mas têm receio, medo de o denunciar. Preferem sofrer! Preferem meter atestados! Grave! Vivemos onde? Nuns pais que se diz democrático ou não? Porque é que os trabalhadores não dizem nada? Porque sabem que mais cedo ou mais tarde, são alvo de humilhação, intimidação, ameaças, provocações, exclusão, isolamento...e muito mais...Este e um problema sociológico grave! Todos sabem, mas ninguém faz nada! Como é possível trabalhar assim? Com dirigentes/chefia(s) assim? Como é que ninguém faz nada a estes dirigente (s)/chefia(s)?O bullying no local de trabalho tem impactos ao nível da produção, depressão, ansiedade, baixa auto estima, isolamento...ajudei e muito estes trabalhadores, apesar de também ter sido vitima. Esta é uma teia que tem de ter fim! Para quando fazer a devida justiça e ouvir os ditos trabalhadores? Para quando tomarem a devida atitude de colocar as pessoas nos seus devidos lugares? Será necessário apontar nomes? E vergonhoso trabalhar num local destes! Onde está a justiça?

Fátima Sousa