A que ponto chegou o nosso Club Sport Marítimo, ao contratar um treinador da mesma estirpe do Presidente, ou seja, um “tonto”.

Sócios, por favor, salvem este clube enquanto é tempo, do desespero deste senhor, que nos olha do alto do seu camarote, sempre acompanhado dos seus lacaios, que por sinal, são sempre os mesmos e com o seu ar de importante.