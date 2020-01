There’s a small hotel! Il ya un petit hotel! Es ist ein kleines hotel!

Incontornável no turismo madeirense, este pequeno hotel localizado na confluência da Rua do Favila com a Avenida do Infante, fez história nos anos 50 e 60 do século passado. Nele, atuavam dois nomes da noite musical - Roger Sarbib ao piano e Tony Cruz na voz, entre outros executantes, que se apresentavam em trio, no Pub anexo à sala de jantar. Um jardim na frente, de frondosas árvores e um balcão de pedra, numa espécie de miradouro para a recém-inaugurada avenida, compunham o exterior. Daí o seu nome - Hotel Nova Avenida. Foi também lá que surgiu a primeira discoteca na Madeira, o «Gemini», na cave do edifício, marcando um tempo de irreverência juvenil, com música acabada de lançar na Inglaterra e passada pelo DJ de então. Muita gente famosa, como o cantor Cliff Richard ou a cantora Sandy Shaw, passaram por lá. Esta última, conta-se que saiu de ‘’gatas’’ às tantas da manhã. Estávamos em 1969. Na década de 70, com a construção de hotéis de cinco estrelas: o Sheraton, o Holliday Inn e o Hilton, o Hotel Nova Avenida perdeu importância. A sua estrutura edificada dos anos 30, com madeiras, estuque e sem saídas de emergência, tornou-o pouco atrativo para um novo conceito de turismo no qual, a segurança está em primeiro plano. Fechou aos poucos. Em 1980, tive o primeiro contacto com o edifício. O conjunto musical ao qual eu pertencia animou a Festa dos Finalistas do Liceu Jaime Moniz. Em 1981, a nossa escola de música mudou-se para este prédio. Eu e todos os meus colegas, ajudámos os funcionários a carregar os pianos para o 1º, 2º e 3º andar...! «- É uma escola provisória!», diziam-nos na altura. Não carecia de obras, os quartos de hotel serviam como salas e mantinham o número na porta, tudo pelo mais barato, ainda não tínhamos aderido à CEE. Os professores tinham a sua sala de convívio e o seu bar. Nós, os alunos, tínhamos também um bar, a bem dizer um Pub histórico - estávamos num hotel! Éramos poucos, a escola só tinha ensino especializado, havia espaço vital. Nos anos 90 as salas foram divididas e acrescentou-se uma escada de emergência. A partir de 2000, as salas foram subdivididas... para atender às 3 vertentes: Profissional, Especializado e Livre. O número de alunos aumentou. No continente português (onde trabalhei na década de 90), nas Canárias, na Espanha, na França e na Holanda (os exemplos que eu conheço), foram construídos de raiz, conservatórios e escolas profissionais de música com todas as valências (auditório, biblioteca, Multimédia, salas de ensaio, salas de aulas, bar, sala de professores, salas de reunião etc.). Quando perguntei a quem lá trabalhava, donde viera o dinheiro para a construção, invariavelmente falavam-me em ‘’fundos comunitários de apoio’’. Ao saber dos montantes envolvidos, percebo que de facto não houve dinheiro disponível na Madeira para construir uma nova escola. Pois, dos fundos que recebemos ao longo de décadas, para sustentarem o nosso desenvolvimento, outras prioridades mais importantes surgiram como por exemplo: a marina do Lugar de Baixo, a fábrica das moscas, o apoio ao desporto profissional, os avales a empresas falidas...! A comunidade musical madeirense tem dado vitórias à Madeira nos últimos 100 anos. Músicos, tenores de ópera, cantores de Music Hall, compositores, grupos de diversos estilos musicais e talento, tanto talento que nos põe em evidência perante o país. Também merecemos, por mérito, o nosso PAVILHÃO! A Madeira não é só desporto e desportistas. Quando ouço falar no Tecnopolo...lembro-me logo da sala de concerto que lá está, a Orquestra Clássica já lá fez concertos. Um auditório! No mesmo complexo....tanto espaço! Tudo dividido....e tínhamos Música, Teatro e Dança juntos, a formar uma escola coesa, o Instituto das Artes da Madeira! Afinal...o terreno ao lado também é do governo, também se podia construir em altura, o edifício da escola de música mais importante da Madeira. A vizinha do lado, a Universidade da Madeira, seria a parceira ideal para um futuro conjunto, em cursos na área da música, teatro, dança, espetáculo, som, novas tecnologias associadas às artes de palco e cinema.

Falam-me em situações de remedeio. Obras de construção civil no centenário edifício. Penso que serão em simultâneo com as aulas de música. Há um segmento da música que trata desses casos, no que respeita ao ‘’som’’ produzido dessa mistura: ’’Música experimental’’, ‘’Música aleatória’’ e ‘’Dodecafonismo’’...! O remedeio não serve. Entretanto... vamos falando, levantando questões, sendo construtivos no nosso pensamento e nas nossas ações. Temos de deixar um legado melhor do que aquele que recebemos. Um Bom Ano 2020 a todos e podem desde já praticar o coro da canção: «THERE’S A SMALL HOTEL....IL YA UN PETIT HOTEL...ES IST EIN KLEINES HOTEL» (mas o futuro não passa por ali)!