Tendenciosos

Vi o Benfica-Sporting num canal pago. Foi uma opção pois o comentador de serviço na SportTV era o nosso bem conhecido Daniel Ramos. Como maritimista que muito lhe devo quis ouvir o que dizia do jogo. Mas já estou arrependido. Não tanto por ele, mas pela narração nitidamente parcial. Às tantas, aquando do terceiro golo benfiquista, desconfiei que estava sintonizado no canal do Sporting. Para o locutor de serviço foi uma grande defesa do guarda-redes, demorando a ver que a bola estava dentro da baliza. Com a concorrência que há em termos de canais desportivos, brincar em serviço pode dar sarilho. Fica o alerta amigo.