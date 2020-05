Tal como já é do conhecimento público, a companhia aérea TAP AIR Portugal anda sempre a fazer das suas. Neste caso, aconteceu comigo e venho aqui expôr a situação para que possam enganar cada vez menos pessoas.

Tinha o voo marcado e pago de Lisboa-Funchal para o dia 12 de Maio desde Abril, a companhia tinha a informação da redução do número de passageiros por voo desde o dia 2 de Maio e só avisam na véspera? Para ajudar ao caso, recusaram uma obrigação de fornecer estadia no qual segundo o regulamento europeu 261/2004 são obrigados a o fazer. Metem-me em lista de espera para o voo do dia 16 e retiram-me novamente.

Não admira que estejam sempre à beira da falência. Companhia desonesta, currupta e enganadora. Por algum motivo não viajo nela há mais de 8 anos. Pior companhia aérea existente. Cancelam voos e tiram passageiros dos voos em cima da hora, fogem às suas obrigações.

Desaconselho completamente.

Infelizmente neste momento é a única companhia a fazer ligação à Madeira.