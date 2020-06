A presente situação da T.A.P. É absolutamente insuportável, sendo vital para a recuperação de PORTUGAL, e a salvação da nossa economia.

Portugal, Madeira e Açores foram bafejados de beleza natural, incluindo o nosso clima sobretudo para os Países Norte da Europa, a atração pelo Algarve, Madeira e Porto Santo, juntando a maneira amigável, como recebemos os Turistas que são com sorrisos e courtesy, com votos de boa estadia.

Como Ilhéus estamos absolutamente dependentes e expostos ao transporte Aéreo.

Sendo a T.A.P. a nossa maior tábua de salvação para a nossa sobrevivência.

Isto é a verdade (NUA E CRUA) como tal, quanto mais cedo possível melhor, que a situação da T.A.P. seja resolvida.

Admito que tenho sido bastante crítico da administração da companhia, nos últimos 3 Anos sobretudo da maneira que têm tratado à Madeira e Porto Santo, em relação ao custo dos bilhetes e cancelamentos de voos sem justificação, somos considerados segunda class.

Temos sido tratados com disdain e arrogância, atingindo níveis inaceitáveis.

Mas na vida como o meu Avô dizia, há sempre uma janela de oportunidade, se mantivermos os olhos abertos é uma questão de Tempo.

A T.A.P. é parte importante do maior grupo de Aviação no Mundo, chamado Star Alliance do qual inclui Lufthansa, Singapore, Swiss Airlines e mais 22 Companhias, que representam os de Países de origem, esta organização teve início em 2005, altamente respeitável.

A razão que estou a mencionar esta organização, é que tem havido rumores que a Lufthansa têm mostrado interesse em investir, comprando equity na T.A.P.

Como é de conhecimento Público, o Governo Alemão acabou de negociar, uma garantia á Lufthansa de 20 Billions de Euros, secured on 25% da Companhia. Não sendo na realidade as únicas Companhias com sérias dificuldades financeiras correntemente.

Sendo importante que o Governo Português, sem demora or prosternação tome uma decisão rápida injectando averba já mencionada em várias publicações de 1.200 Milhões, segura com equity na Companhia, para bem da nossa economia.

Sim talvez haja necessidade de um rejuvenescimento da corrente administração.