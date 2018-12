É serviço urgente, eliminar do efectivo da complicada estrutura onde roda toda a “geringonça” dos bombeiros de Portugal, o sempre-em-pé e barbudo, Marta Soares - o dinossauro presidente de tudo, até do parasitismo. Não é preciso convocá-la a ele comparecer vivo em nenhuma embaixada no Império Otomano, mas convém chamá-lo, para o apagar de vez, enquanto o fogo que ele vem ateando por onde passa é dominável. Este histórico parasita, que quando abre a boca, o faz de papo cheio, fá-lo num tom que incendeia que nem Vulcano, e lança desestabilização como se envergasse todos os coletes amarelos, laranja e verde lagarto - fardas de comando superior, no lugar que faz questão de ocupar. Ele e não só. Outros se eternizam na frente sindical a fazer da rua, lugar de fogueira e de vida estranha, encabeçando planos de ambição, com gente atrás, de apito na boca, pano e pandeireta a reivindicar coisas suspensas ao passado, onde estiveram mudos e quedos, salário sobretudo, embora disfarçado de coisa mais nobre, como equipamentos, para confundir o pagode, e ter aceitação mais consentida na população. Gente que já não sabe onde fica o posto de trabalho, largado há anos, ou fazer uma soma, antes de divisão. Este pretenso filho de Juno, e patrão-mor da Liga dos Bombeiros, que carrega na folha de serviços prestados alguma cinza e cheiro a carne queimada, e ferro velho de Poiares, deve ser mandado abrandar na prateleira onde ele aquartela os tachos deixados recheados, que lhe renderam chorudas sortes e presenças com protagonismo rico. Tanto Marta já farta!