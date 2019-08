SURS/RAM-II - Do hospital ao domicílio, e vice-versa, uma estratégia que envolva o poder local, as juntas de freguesia, enfim, os municípios e as suas redes sociais, num SURS/RAM, que acolha um plano estratégico, e uma estratégia onde todos contam, começando pelas famílias. Assim, em termos de capacidade de descentralizar e desconcentrar serviços, no SURS/RAM é um imperativo nuclear, alterar a sua estrutura organizacional e de comando, é inadiável, simplificar critérios de admissão nas estruturas que compõem a linha assistencial, através de uma grelha de classificação orientada por um Sistema de Mobilidade Clínica, onde a morbilidade e a vigilância de proximidade determine onde, quando e como o utente é acolhido, inclusive até chegar a casa, ou voltar para uma unidade de internamento hospitalar. Ora inclusive, neste desiderato, o processo clínico do utente deve ser único, compatível, com o todo nacional: quem presta cuidados e os planifica, quem observa e faz um diagnóstico, tem de ter acesso rápido e em tempo real a toda a informação. Será nuclear que, em termos de estrutura organizacional, determinados centros de saúde, os mais estratégicos permaneçam abertos nas 24 horas, com capacidade de mobilidade, além disso outras estruturas de apoio nas freguesias, deverão manter-se também operacionais nas 24 horas, em especial nos centros ou unidades de logística onde é planeada caso a caso, as intervenções a prestar ao nível dos internados em casa, e para tal precisam, apenas de Enfermeiros e Assistentes Operacionais. Que problemas maiores enfrentamos nós na saúde: listas de espera, altas problemáticas e sociais, falta de recursos humanos especializados, falta de recursos materiais e em equipamentos assim como medicamentos, e que tal, a falta, essencialmente, uma cultura organizacional disciplinada, que poderá corrigir muitos problemas, que tal um planeamento estratégico, que estabeleça prioridades de nível 1, 2, 3 e 4. O novo SURS poderá assim introduzir no hospital central critério de alta precoce, mantendo o doente em regime de internado, mas no domicílio, o que obriga a uma rede bem organizada, onde toda a informação possa fluir em tempo real, e que obriga a uma logística de cooperação e de colaboração próxima, entre estruturas hospitalares, hospitais de dia, centros de saúde e unidades de apoio ao domicílio: muitos motivos que são a génese de altas problemáticas, esfumam-se, por um modelo e um sistema capaz de responder a todas as situações independentemente dos níveis de dependência dos utentes. Continuando a defender uma temática, complicada, criar um novo modelo, significa, no sistema introduzir novas, variáveis e reformuladas equações, cujo resultado seja um SURS/RAM, que promova a saúde e previna a doença, de residentes, e visitantes, e que esteja presente em todos os sectores da sociedade civil, da comunidade sem excepção, todos, onde se inclui a educação, fortemente despidos, de serviços de atendimento na área da saúde: como se concebem, escolas, com enfermaria, sem enfermeiro; por exemplo. Assim, todas as associações que trabalhem directamente no socorro da população terão acesso e serviços e profissionais de saúde, adstritos aos seus quadros, o turismo, e quem nos visita, um atendimento personalizado, com profissionais, devidamente preparados para prestar mais e melhor serviços de saúde, dignificando e promovendo o sector que contribui muito para o desenvolvimento regional.

J. Edgar M. da Silva