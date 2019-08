SURS/RAM - Alguns terão dúvidas, poucos, de que significa esta sigla, ela refere-se ao modelo de Serviço Regional de Saúde a implementar na RAM. De nada servem refundações ou inclusive renovações, e o novo modelo, deverá integrar apenas aquilo que de bom tem o actual SRS/RAM: os seus recursos humanos. O novo modelo terá de obedecer ao dogma de 100% público, com controlo social absoluto sobre o que a saúde e ao social diga respeito. Ora, não podemos nós cidadãos ser contribuintes cumpridores, e em simultâneo por falta de capacidade de resposta, ou outra qualquer falha do serviço publico, financiarmos uma privada, blindar e eliminar conflitos de interesses entre sectores, com uma separação total e absoluta. No actual projecto político em que participo como independente, com o único objectivo, de contribuir na defesa deste modelo a implementar, assim como na defesa de outros onde encontramos pontos de convergência política na defesa da social-democracia, ao serviço do povo, do cidadão, das FAMÍLIAS, das pessoas, e nunca das empresas ou grupos que se alimentam do orçamento regional há décadas. Voltando ao SURS/RAM, este modelo, fortemente influenciado, pelo modelo canadiano, tem o benefício de defender a iniciativa privada na saúde, mas uma iniciativa fortemente regulada e controlada por organismos do governo, da RAM, e do Estado Português. No modelo a propor, o cidadão nada paga, e nada assume de responsabilidade contratual, com serviços na privada. É totalmente gratuito, zero de encargos, para quem já financia pela via contributiva o direito constitucional pela prestação de serviços de saúde: por isso todo o sistema gira à volta de um organismo público que controla em absoluto o SURS/RAM, e o qual estabelece todas as ligações necessárias com as entidades privadas, contratualizadas, e autorizadas a operar na RAM. Deveremos liderar o investimento na saúde, estabelecer relações transfronteiriças na saúde, com outros estados, “o melhor que existir, deverá estar disponível para o utente”. A linha assistencial e uma rede de cuidados continuados e integrados, que se estenda do domicílio ao hospital central, e deste ao domicílio, linha preenchida com as estruturas de apoio intermédio necessárias, e indispensáveis, assim como, definir o fluir do utente nas mesmas, com a implementação de um “Sistema de Mobilidade Clínica”, que agiliza processos de “alta e admissão”. Concordo em absoluto, com as ideias, do dr. Jorge Martins, e daquilo que escreveu, sobre a saúde regional, aqui nestas mesmas cartas do leitor; em que afirmou “desde 1978, onde a promiscuidade em vez de ser combatida é, pelo contrário, promovida. Valha-nos nossa Senhora da Saúde” e com toda a razão escreveu, “antes de tudo o mais, há que criar um Serviço Regional Saúde, começando, como deve ser, pelo princípio, construindo uma estrutura devidamente articulada, com hierarquia cuidada e reconhecida , que inicie, desde logo, um programa urgente de qualificação dos seus recursos humanos, hoje desactualizados, desprestigiados, pouco interessados na, verdadeira formação, que não nas inúmeras e improfícuas reuniões , que só servem para queimar tempo de serviço, diminuindo a resposta aos necessitados”. O modelo que defendemos é precisamente um novo modelo, completamente novo, absolutamente público e com controlo social absoluto por quem governa os destinos da saúde e do social, servindo o povo, o cidadão e as famílias, e desde 1999 que luto pela implementação e criação da figura de ‘Internamento Domiciliário’ devidamente institucionalizado e regulamentado, para fazer voltar ao domicilio, ao seu habitat a pessoa, e não se obrigar a uma institucionalização vergonhosa, em lares, que alimentam agora, uma rede de especuladores regionais.