Supercopa ou...!

No jogo efectuado no King Stadium Abdullah entre os castelhanos do Atlético de Madrid e o Barcelona dos catalães, em Jeddah, perto do local aonde os aviões caem mal levantam, matando gente inocente, por culpa de forças terroristas boas e outras forças terroristas más, apareceu em campo, também ele minado, um míssil do tipo VAR 2020, que tinha como alvo abater a equipa blaugrana, para que esta ficasse pelo caminho, e não atingisse o objectivo de conquistar a Supertaça de Espanha. Percebeu-se desde o início do jogo, que era preciso VARrer os catalães para que estes não tivessem mais uma vitória lá pelas arábias e enriquecer o seu palmarés, ganhando o troféu em disputa. Seria apenas mais um, numa nova modalidade implementada, para render boa maquia à RFEF. Com todos os ingredientes que o livre-arbítrio do VAR cozinhou, ao anular dois golos ao clube catalão, saiu vencedor e a seguir para a final a disputar dia 12 contra o Real Madrid, o Atlético da mesma capital dos merengues, já apurados para não VARiar. Messi mais uma vez deu nas vistas, e também João Félix por outros motivos que em nada abonam a seu favor. De tanto querer ser protagonista, mostrou-se violento, pegando-se com o génio, La Pulga, e só não fez uso de qualquer míssil no envolvimento no final da contenda, porque não deu provas de saber dispará-los durante o jogo fraco que fez. Talvez o tenha atrapalhado, o pensamento que traz na cabeça, de querer regressar à equipa encarnada da capital lusa. VARemos o que vai acontecer mais tarde!