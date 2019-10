Superamos a crise!

Portugal ocupa a terceira posição, na união europeia, entre os países que mais dinheiro enviam para off-shores! Obrigado ao nosso primeiro-ministro, deputados e assembleia nacional por terem tomado as corajosas decisões que permitiram esta magnífica posição. nada de mudanças na lei, nem mecanismos travão, ou responsabilização de entidades ou profissionais que possibilitam estas transferências e possibilitam fuga de divisas e pagamento de impostos por parte dos mais ricos!Continue-se a perseguir o contribuinte médio, esmagando-o com a mais alta taxa de impostos, maior do que a da troika, onde se paga multas e juros de mora por atrasos, num país em que instituições do estado demoram anos a pagar a fornecedores, sem qualquer problema. onde falta dinheiro para a saúde, educação e temos uma justiça que funciona com uma celeridade tal, com os meios de que dispõe, que os indivíduos responsáveis pelo colapso de bancos, cujo resgaste já custou 17.200 milhões de euros, e ainda aqui vai, ainda aí andam impunes. Espero que nesta nova legislatura os nossos representantes de meio país, porque a outra metade não votou e não pode se queixar, deem os passos para que possamos pelo menos almejar a atingir o segundo lugar da tabela. Seria a glória desta legislatura!Só mais um pequeno pormenor, a glória deste resultado também é mérito do bloco de esquerda e pcp que formam coniventes na governação com o partido socialista e permitiram a falta de mecanismos para regular a fuga deste capital!

Vítor Teixeira