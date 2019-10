Submarino laranja

Após as eleições de 22 de setembro pela primeira vez o PSD perdeu a maioria absoluta. Foi criada uma espectativa na Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens que algo tinha mudado.

Estávamos no tempo em que o PSD para governar teria que fazer negociações com os derrotados “maiores vencedores das eleições”.

Que pensou o nosso Grande Líder para dar à volta à perda da maioria absoluta?

Teve uma ideia brilhante: Ficará exatamente tudo igual em relação aos tachos do PSD e criamos mais duas secretarias fantasma (com a fortuna que isso custará), para comprarmos o CDS-PP.

Como é possível uma região com 700 Km2, ter 11 câmaras municipais, 54 freguesias, dezenas de empresas públicas, 47 deputados e um governo, que do nada e de repente engorda com mais duas secretarias regionais, mais não sei quantas direções regionais e mais tantos “boys and girls” para os seus queridos staffs?

Na prática o PSD não perdeu nada, continuou com os tachos para os mesmos renovadinhos ganhadores, apenas mudaram algumas cadeiras, tipo “tavas nesta cadeira agora mudas para aquela, mas vais ganhar o mesmo ou mais”.

Vejamos este exemplo: tínhamos no sector das Pescas um Diretor Regional. Agora vamos ter um Secretário do Mar e das Pescas, exatamente com as mesmas competências que o antigo diretor regional, apenas com uma ligeira diferença, que nem sabe o que é a “roama”. É caso para dizer, volta Eng. Luís Ferreira, estás perdoado.

Machico, terra primeira dos descobrimentos, terra que teve como secretário Regional, o homem que revolucionou a Madeira toda, inclusivamente Machico, Eng. Santos Costa, neste momento vê a sua representação governamental reduzida a zero.

Podemos dizer, mas Machico perdeu! É uma justificação plausível, mas sendo assim o Funchal também perdeu. Qual a razão proporcional para semelhantes escolhas?

Como diz o Pedro Coelho: “existe entre os nossos militantes a nítida sensação que a dedicação não teve nem tem a correspondente retribuição.” Acrescento um pouco, existem uns senhores do PSD no Funchal que mesmo perdendo, olham para o lado como se ganhassem e como se os outros é que perdessem.

Parafraseando nosso eterno presidente Alberto João Jardim, “este barco precisa urgente ir para o estaleiro”, porque se não reparar as grandes fissuras aparentes aos olhos de toda a gente, rapidamente se transformará no submarino laranja.