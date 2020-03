Sr. Bispo do Funchal

Venho dar-lhe os parabéns pelas coisas boas que fez em tão pouco tempo, desde que cá está, nomeadamente a reintegração do Padre Martins, pois sempre foi um padre muito coerente e integro.

Mas...agora venho pedir-lhe que tenha alguma atenção, pelo antigo Seminário da Calçada da Encarnação. Dei lá aulas muitos anos e ... faz-me tanta pena quando passo de carro, ver aquela degradação. É impressionante! A Diocese tinha tanta pressa para o Governo entregar o edifício e para quê? Deixando ao abandono estes anos todos, nem sei como as árvores do jardim ainda se mantêm de pé!

Também não concordo, com o destino que a Diocese quer dar ao «Recolhimento do Bom Jesus» com capela do século XVII, para adaptar o edifício a «casa» das pessoas sem abrigo.

É necessário e urgente arranjar uma solução para estas pessoas que estão fragilizadas e dormem na rua. A Associação Protetora dos Pobres muito tem feito para ajudá-los tendo muitas atividades para ocupá-los e sentirem-se felizes, mas não é o suficiente.

Os comerciantes da zona estão muito preocupados com essa situação, que vai prejudicar os seus negócios.

Concordo que a Diocese queira ajudar os «sem abrigo», pois é necessário uma «mão amiga» para lhes dar carinho e convencê-los a terem uma casa, afim de serem reintegrados numa nova vida. Acho que a Camara Municipal em conjunto com a Segurança Social é que deveriam arranjar uma solução para resolver este «grave problema» da cidade.

A Camara tem o edifício que era o antigo matadouro, fechado a alguns anos e... pensam fazer um museu. Seria uma boa maneira de resolver este problema, que é mais urgente.

Quanto ao «Recolhimento do Bom Jesus», desde a sua fundação foi destinado ao «acolhimento» de pessoas idosas necessitadas. Nesse sentido, a minha sugestão é depois do edifício arranjado, ser destinado a um Lar de 3º Idade, pois há tanta falta na cidade. Os idosos necessitados e que vivem sós, precisam de serem bem tratados até o final da vida e... morrerem com dignidade.