Sou do tempo em que o Natal tinha outros cheiros, outras cores, outro sentido...

Não me considero saudosista mas queria poder voltar ao passado e ficar lá um bocadinho, no tempo das memórias que guardo e, hoje, teimosamente se convertem em lágrimas. A saudade vai crescendo com o avançar da idade. E é uma saudade que dói. Dói sobretudo nesta época.

Relembro, como se hoje fosse, a ansiedade com que esperava pela noite de Natal. Era a noite em que o Menino Jesus desceria pela chaminé (cheia de fumo) e deixaria qualquer coisa no meu sapatinho. Mal anoitecia e se acendia o candeeiro de petróleo, corria a pôr o meu gasto sapato em cima do lar, onde a cinza da lenha queimada para fazer a ceia ainda estava quente...

Acho que a noite de Natal era bem maior do que as outras. Levantava-me várias vezes, corria à cozinha e...nada. Vencida pelo cansaço adormecia.

No” Dia de Festa”, ainda escuro, já não corria, voava para o lar.

Que alegria! O Menino Jesus tinha enchido o meu sapatinho. E foi assim desde que me lembro. Podia até não ter sido o que eu tinha pedido mas havia sempre alguma coisa... (talvez com algum sacrifício dos meus pais). Na casa dos avós juntavam-se todos os tios, todos os primos de uma família numerosa. Que saudável confusão! A família era sinal de partilha e de alegria. Hoje, a família, no sentido lato, foi-se perdendo, afastando...Há parentes que nem se conhecem...Já somos tão poucos. Uns já partiram, outros nem sabemos quase quem são. À volta da minha mesa os lugares dos meus pais ficaram vazios e nada mais voltou a ser igual. O que permanece inalterável é o verdadeiro sentido do Natal que das suas vivências herdei. Tento passá-lo aos meus filhos. E, na minha casa, o Menino Jesus terá sempre um lugar de honra.