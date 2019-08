A associação cultural e musical sons da tradição, fazendo jus ao seu próprio nome, entrou Alentejo adentro em digressão, no intuito de divulgar a música tradicional madeirense, no cumprimento dum intercâmbio agendado com o grupo cavaquinhos do Alentejo-Alcáçovas.

Agradecendo o convite que lhe foi feito para actuar com o seu grupo musical sons da tradição na feira do chocalho, um evento alentejano virado para a tradição, onde actuaram artistas de nomeada como, Raquel Tavares e Pedro Mestre, este grupo canicence, cantou e encantou, não só neste espectáculo em Alcáçovas do Alentejo, como na freguesia também alentejana de Torre de Coelheiros.

Recordou cantigas madeirenses dos irmãos Freitas e do Max, sem esquecer aquelas que andavam perdidas no tempo, que as recolhas musicais às fizeram voltar ao presente.

Foram mostrados em destaque os instrumentos tradicionais madeirenses, rajão e braguinha.

Num dos seus originais, cantou as belezas da freguesia do Caniço (local da sua sede social).

Os tempos áureos do cinema português, foram relembrados através de velhas cantigas desses filmes, que as gerações menos novas tanto agradeceram.

A vertente religiosa não passou ao lado, onde foi possível ajudar a solenizar uma missa dominical, sobressaindo uma vez mais a sua Avé-Maria original, comovendo os fiéis que assistiam aquele acto religioso.

A solidariedade não foi ignorada, quando na Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas,

cantou para avivar a chama da alma daqueles que mais precisam.

Fazendo o gosto à voz, o grupo musical sons da tradição,” atreveu-se” a entrar no cante alentejano, não deixando os seus créditos por mãos alheias.

Foi uma troca de culturas que contribuiu para o enriquecimento cultural de duas regiões distintas.

Obrigado alentejanos, pela forma carinhosa, como recebem os forasteiros que por aí passam.

Conscientes do dever cumprido, os elementos do grupo musical sons da tradição, regressaram à Madeira, com outros compromissos na agenda, entre os quais, uma actuação no dia 16 de Agosto na festa gastronómica do Caniço.

Obrigado sons da tradição, obrigado Alentejo, obrigado cavaquinhos de Alcáçovas, obrigado Madeira.