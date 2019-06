Somos portugueses, mas não ‘tugaparvos’

Os portugueses, às vezes parecem adormecidos, mas se despertam, cuidado!

No passado dia vinte e quatro de Abril o deputado Bruno Vitorino interpelou o Ministro da Educação, no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação, sobre a Ideologia de género que consta dos programas de Educação para a Cidadania. Para quem não sabe, é assim uma espécie de cartilha LGBT para (des)educar as crianças, a partir dos seis anos, antes que seja tarde... (consultar em especial a página 74 do Programa)

Sem que se consultem os portugueses e, de modo particular os pais, a quem cabe a educação dos filhos, como reza a Constituição, introduzem à socapa esta ideologia, cujos dogmas já conhecemos.

Isto num País democrático e livre como foi cantado e gritado nas comemorações da Revolução dos Cravos!

Que faria se fosse no Brasil, nos Estados Unidos, ou no programa do Vox !

Foi impressionante, na referida interpelação, a firmeza do deputado, e não menos impressionante o barulho das esquerdas e as caras de riso irónico e crítico do Ministro e do seu Secretário!

Costuma dizer-se que o perguntar não ofende, mas aqui ofendeu mesmo! (Ver vídeos : “Bruno Vitorino questiona Ministro da Educação “e” Defesa de honra de Bruno Vitorino”.) As palavras não conseguem substituir as imagens!

Se pensam que os portuguese são todos parvos e ignorantes enganam-se. Poderemos voltar de novo ao assunto num futuro próximo.

Maria Viegas