Recentemente a hotelaria madeirense viveu um episódio de “soft opening” e subsequente multa da C.M. do Funchal por falta de licença de utilização. Fiquei curioso com a real extensão da multa...E como a curiosidade impera fui “googlar” Soft – e lá surgiu:“Soft - not hard or firm”– fiquei “softemente” preocupado, mas lá pensei:“eles que se desenrasquem”...Depois vi a resposta de um Administrador do Grupo em causa – não é que este período é apenas para treinar colaboradores e serviços, sem quaisquer intuitos de obter rendimentos? Aí fiquei chateado – então não é que a malta podia ter ido dormir comer e beber de borla e ninguém informou? E nós com vontade de ajudar...Acrescentou ainda ter conhecimento de outras unidades que haviam efectuado também “soft opening” num passado recente e nas mesmas condições – voltei a pensar “o homem não está nada soft”, qualquer dia vai-nos dizer quais tais unidades e se tinham ou não licença de utilização. Mas não ocupou no passado um cargo no Turismo da Região? Não lhe ficou nada bem... Confesso, se fosse seu patrão tinha-lhe dito de que era melhor estar Calado. Não vão as autoridades vir a Terreiro verificar cuidadosamente as reais áreas públicas. Após Setembro é tudo mais fácil...

Empreendedores que estimulam e fazem crescer a economia são positivos, que criem vários postos de trabalho e mão-de-obra muito válida (embora alguns recrutados “softilmente” para agradecer desempenhos noutros postos), beneficiando a região. Mas também de forma “soft”– não havia necessidade de tal volumetria. Provavelmente alguns acham que a Avenida do Infante fica melhor à sombra, mas condenam um pobre desgraçado que acrescenta uma folha de zinco para aumentar a parca casa – isso não!

No dia seguinte soubemos que uma empresa afeta ao mesmo dono fazia extracção de inertes numa das nossas ribeiras de forma ilegal, delapidando património da região e colocando em causa a segurança de todos nós. Pensei: será que o referido administrador irá utilizar esta forma de ser “green friendly” nos contatos com os seus Tour Operadores e na divulgação da preocupação ambiental dos referidos Hoteis?

De uma forma “soft”, isto está mesmo demasiado “soft” para os grandes e “hard” para os outros. Mas enfim, não podem ter tudo...