Socialismo ou “Xochulismo social”!Rosa ou Laranja não nos interessa. Muitos são os oportunistas que envergonham a democracia.Sou e sempre serei, “Semper Fidelis” á social democracia e ao pensamento estruturante de Sá Carneiro, não me desvio uma linha, dos dogmas que defendia.Afirmou Sá Carneiro em 1976, “O socialismo do futuro, não pode ser supressor, das liberdades de cada um”; acrescento, nem das liberdades individuais nem colectivas, de resto como aconteceu, na forma, como Costa, o actual “socialista rosa turvo, murcho”, procedeu, e tratou as greves na função publica, e assim como trata os povos, autónomos insulares, em questões nucleares de direito constitucional: o ferry é crucial, e não é uma questão só de lucro e de sustentabilidade. De forma autoritária e supressora, que elimina, que exclui, que impede, usando recursos do estado de forma abusiva, no caso dos enfermeiros, utilizou serviços como os da ASAE; na descontinuidade territorial e aspectos da mobilidade, recorreu a comportamentos mafiosos, numa tentativa de fazer cair o poder na RAM a seu favor: perdeu. Uma figurinha, que não merece ser PM de uma nação milenar e de descobridores.Hoje Costa faz do PS, um partido ao serviço de um socialismo supressor da liberdade individual, e colectiva, pois “quem se mete com o PS no governo, leva e apanha pela medida grande”, foi ver como tratou ele e a sua actual ministra da saúde os enfermeiros e a sua Ordem, a tal com poderes delegados pela AR. Julga Costa e os seus socialistas, “ratos”, que os Madeirenses, são parvos, primeiro somos, pela Madeira, e logo depois, somos, de um qualquer partido, nacional, mesmo alguns e muitos socialistas na RAM, são primeiro Madeirenses: infelizmente e pela actual CRP, não podemos ter partidos regionais, claro, o medo do separatismo, que vai contudo, estar sempre presente, ainda hoje está.Estar na politica e fazer politica de forma profissional, implica prever “cenários”, prevenir o futuro e agir em conformidade. Cafofo foi derrotado, e agora o será de forma permanente, uma vez que saindo do armário, politico, assumiu aquilo que sempre foi, um falso profeta, vendeiro de banha de cobra, pior traiu a sua ilha e a sua gente, adoptando posições de vendido a Lisboa e à rataria socialista da metrópole. O próprio PS na RAM, está uma vergonha, assim, como o CDS, uns vendilhões e oportunistas, à primeira lá estão eles a discutir tachos ao centímetro, numa coligação ferida de morte, inclusive discutem a nomeação de adjuntos, mas tudo isto deverá durar muito pouco, e o que determinará o seu fim, “a constatação da incompetência”.“O Partido não é uma pessoa, não é um grupo, não é a sede nacional; não aceitaremos que em nome do socialismo do futuro se siga o processo da supressão das liberdades concretas de cada um, impondo um partido único ou hegemónico abarcando todas as instituições, todos os postos, toda a vida social; Social-Democracia é movimento constante para realização concreta do bem das pessoas e por isso de prossecução do bem comum. Social-Democracia é processo inovador e realista, dinâmico e dinamizador. É isso que temos de viver em todos os escalões do Partido e em todo o País: Sá Carneiro 1976. O bem-estar das pessoas, sempre foi e é e deverá continuar a ser o “Modus Operandi” dos pasrtidos, e dos lideres que defendem a social-democracia, “mais importante do que a doutrinação é levar as pessoas a pensarem, a criticarem, a discernirem. Nem se estranhe que pensemos o Partido também como difusor de ideias, como estimulante da acção e da crítica pessoais. Se não formos também isso renunciaremos à dimensão cultural e ética da política, transformá-la-emos, e a toda a nossa acção, em mero jogo de vulgaridades que só os medíocres e oportunistas aceitarão.E na verdade em 1976, Sá Carneiro, previu, o que hoje em Portugal e na RAM acontece na politica :”transformá-la-emos, e a toda a nossa acção, em mero jogo de vulgaridades que só os medíocres e oportunistas aceitarão.A democracia urge ser refundada.

José Edgar Marques da Silva