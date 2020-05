Sobre profecias

Quem não se comoveu com as imagens do Santuário de Fátima cheio de almas e fé, embora vazio de gente, por grandiosa decisão da Igreja em nome da segurança de todo um povo.

Longe de imaginar a repercussão que teriam para o mundo em 1917, as três crianças da Cova da Iria: Lúcia dos Santos, Jacinta Marto e Francisco Marto. Não poderiam estar mais certas hoje que nesse tempo aparentemente longínquo!

Trouxeram a verdade aos crentes, a dúvida aos Indecisos e a chacota aos pobres de espírito. Mas trouxeram a todos uma marca indelével de discussão sob a forma de três impressionantes profecias de Nossa Senhora...

As duas primeiras, reveladas em 1941, anunciavam a visão do inferno, a devoção ao imaculado coração de Maria e a conversão da Rússia.

A terceira, revelada por Lúcia ao então bispo de Leiria em 1944, assume-se como a mais impressionante nos dias de hoje:

“Escrevo, em ato de obediência (...) O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: - Penitência, penitência, penitência.

E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se vêem as pessoas no espelho, quando lhe diante passa um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de tronco tosco, como se fora de sobreiro como a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trémulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho.

Chegando ao cimo do monte, prostrado, de joelhos, aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas e assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares. Cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz, estavam dois anjos. Cada um com um regador de cristal nas mãos recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus”.

Quem de boa memória ou de fé não temeu ou estremeceu a 27 de Março ao ver o Santo Padre, de hábito branco, percorrer e rezar, só, na Praça de São Pedro pelos milhares de pessoas que em torno dele lutavam, agonizavam e morriam? Quem de boa memória não sentiu que tudo isto pode fazer sentido.

E hoje, como em 1917, evoca-se novamente o poder das trevas!

Enquanto no Santuário de Fátima, privado do seu povo pela primeira vez em 104 anos, um punhado de gente rezou por todos e a minha rua se encheu de comoção e luz de velas às janelas... o diabo voltou para rir-se e tentar os homens:

Tomou a forma da CGTP no primeiro de Maio e quer voltar vestido de vermelho na festa do Avante!

Bem haja a nossa Igreja pela coragem e pela sua elevação nestes tempos difíceis.

Rezo a Deus pelo bom senso daqueles que têm o dever moral e político de ainda travar a tempo a gargalhada jocosa do anjo das trevas.

Penitência, penitência, penitência.

Duarte Franco