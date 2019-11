Sobre os inertes

Queria agradecer ao Diário o serviço público que nos presta ao dar conta daquilo que se passa com a extracção de inertes nas nossas ribeiras e no litoral, durante tantos anos ocultada ou minimizada. Que vos doam os dedos! Não se atemorizem com ameaças de qualquer espécie e escrevam sempre o que souberem. Parece que só agora começou a ser dada a atenção que o assunto merece pois a justiça revelou ter aberto inquéritos que se espera tenham consequências. Estranho é um ou outro silêncio cúmplice e algumas vozes arrigimentadas a questionarem a pertinência das reportagens que têm surgido. Será que também já foram engolidos como os inertes triturados?