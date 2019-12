Sobre a Confraria Enogastronómica...

Mais uma vez o Diário de Noticias da Madeira volta a dar destaque a atos retrógrados e que em nada dignificam a tão almejada evolução do homem madeirense!

Com este ato, apenas se aviva a memória “das gentes” sádicas que gostam de matar ou de ver morrer um animal e fazer disso uma festa, a de mais ninguém!! porque muitas pessoas, mesmo já antigamente, onde imperava a precariedade,a falta de recursos e a ignorância, discordavam deste ato sangrento e agoniante! e são essas pessoas e seus descendentes as que felizmente se enquadram no grupo das pessoas que evoluíram e que valorizam a evolução dos tempos, a modernidade, e a instrução e conhecimento que vem com essa modernidade e a tentam implementar na Ilha. Pelos vistos, e infelizmente, o DN-Madeira não acompanha nem promove a instrução do povo madeirense, pois tenta sempre puxá-lo para trás... dando destaque a não-notícias como estas de “funções de porco” que apenas e só deviam ter destaque porque claramente transgridem a lei (trazer para o local veterinário e atordoar animais é apenas parte da lei, não a abrange na totalidade). O dever jornalistico é informar, atualizar, educar, e não promover o oposto, ofendendo a inteligência e o bom senso das pessoas que o têm...

Expressando-vos desta forma a minha opinião sobre a vossa noticia, subscrevo-me.