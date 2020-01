“Só sei que nada sei”

Qualquer atento observador externo regista, com perplexidade, a divergência entre as palavras e os actos de determinados interlocutores a quem,para mal dos nossos pecados,foram entregues os nossos destinos, em que os tontos parecem inteligentes e a gente de bem é vista como suspeita.

É muito fácil desmoralizar e desacreditar um adversário durante uma troca de palavras/ideias (veja-seos debates no Parlamento). Não interesssa, minimamente, o que o outro defende ou propõe mesmo que isso signifique a defesa do bem comum.Nós, os cidadãos, precisamos de figuras em que nos revejamos, sejam de direita, de esquerda, ou de outra coisa qualquer. Alguém que nos faça ter esperança. Precisamos de respostas que não se encontram em discursos redondos, vazios. Precisamos de alguém que olhe para nós e para ISTO com olhos de ver e de fazer. Sem deslumbramentos. É dolorosa a incompetência manifestada por decisores, assessores e outros que tais.

A par e passo há um Governo que cresce a olhos vistos. E não pára de crescer... Em cem dias, 250 nomeações! É obra!

Vivemos numa sociedade em que se exalta como valores maiores o dinheiro e o sucesso,não interessando como é que isso é obtido, estigmatizando e apelidando de fracos e imbecis os que não são capazes de os atingir ,usando de argúcia ou outra forma menos lícita.

A sociedade é hipócrita e injusta mas não se pode, nem deve, por isso,aceitar tudo compassivamente.

O poder vicia, corrompe,tolda a perspectiva, dá azo aos mais grosseiros atropelos dos valores e dos princípios. Quase diariamente somos confrontados com situações que configuram crimes económicos graves ,como a corrupção passiva e o tráfico de influências, que deveriam ser legal ,imediata e exemplarmente punidos.

Caberá à Justiça provar o nexo de causalidade entre esses actos corruptos e acumulação de riqueza de indivíduos políticos ou próximos de protagonistas políticos. “Pelo andar da carruagem “tenho a firme convicção de que continuarão “Crimes sem Castigo”.

Precisa(va)mos de renovação.

Mas uma renovação feita de caras novas e ideias ocas não é, não será, útil nem construtiva. Digo eu, que nada sei.