Só há independentistas na Catalunha?

Assistimos nestes últimos dias a manifestações e violência dos independentistas catalães contra as penas aplicadas pela Justiça da Espanha democrática aos mentores da declaração inconstitucional de independência da Catalunha, aprovada no Parlamento catalão por um grupo de deputados independentistas sem a presença da oposição em Outubro de 2017, após um referendo inconstitucional com a participação de 42% dos eleitores habilitados. Tanto quanto se sabe os independentistas não são a maioria do povo catalão. Carles Puigdemont o seu principal mentor fugiu deixando os seus correligionários arcar sozinhos com as consequências. E se é verdade que sob a ditadura franquista a Catalunha e os catalães sofreram repressões e foram sujeitos a sacrifícios bárbaros, não é menos verdade que logo após a morte do ditador, com a instauração e consolidação da democracia em Espanha, a Catalunha conquistou em 1979 um novo Estatuto de Autonomia que lhe permitiu tornar-se numa economia desenvolvida a nível da industrialização, serviços, agricultura e pecuária, turismo, passando a ser o principal destino turístico de Espanha, tudo fruto do labor dos que lá vivem e trabalham, não só os que são a favor mas também os que são contra a independência, bem como dos grandes investimentos empresariais espanhóis e da União Europeia (UE). Se prescindissem da soberania espanhola os catalães deixariam também de ser cidadãos da UE e a Catalunha deixaria de contar com os inúmeros e enormes apoios económicos que a integração na UE lhes permitiu usufruir nestes últimos anos. No mundo globalizado em que vivemos com a escassez de recursos a aumentar e onde nem as economias poderosas conseguem sobreviver isoladas, a independência da Catalunha seria uma nova catástrofe para o povo catalão, economicamente talvez ainda pior do que a imposta pela ditadura franquista. Quem considera o atual regime democrático em Espanha igual à ditadura de Franco ou é ignorante ou faccioso.