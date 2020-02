Foram divulgados no dia 3 de Fevereiro os dados da Sinistralidade Rodoviária na RAM relativos ao ano de 2019. Destacam-se entre outros dados que dos 12 acidentes com vítimas mortais, sete envolveram motociclos (quatro despistes e três colisões) dos quais resultou a morte de sete condutores e um passageiro de motociclos. Ou seja, das 12 vítimas mortais, 8 têm motociclos envolvidos, o que perfaz sensivelmente 2 terços das mortes. Tendo em conta estes dados, o que falta para as autoridades regionais, Governo, PSP, e GNR apertarem a fiscalização a estes veículos? Até quando se irá permitir que estes veículos não sejam inspecionados? Até quando se irá permitir os “penicos” nas cabeças invés de capacetes devidamente homolgados? Até quando se irá permitir os escapes adulterados? Porquê a PSP não fiscaliza o ruído dos motociclos?