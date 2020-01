Está na “moda” dizer que a nossa Saúde Pública vai mal e, é verdade. As listas de espera é um desses exemplos...Porém, quando encontramos, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma equipa que desempenha as suas funções com brio, ética, respeito à dignidade humana, tenho a obrigação moral de louvar e agradecer!

No transato dia 6, pelas 10h20m dirigi-me com a minha mãe, de quase 82 anos para ser submetida a um exame ao útero (histeroscopia e biópsia). Apesar de uma lucidez invejável, E. B. G. S. C., estava nervosa, fragilizada e apreensiva. Mas, no Serviço de Ginecologia (Cirurgia Ambulatório), tivemos a sorte de encontrar verdadeiros anjos: Dr.ª Cremilda Barros, Dr.ª Lília Remesso e a respetiva equipa de enfermagem, da qual (peço perdão) apenas me recordo da Sr.ª Enfermeira Isabel (mas foram várias), que refletem e honram o Juramento Hipocrático. Tiveram a capacidade de colocar a paciente descontraída, prestando um serviço de saúde de qualidade e indolor, dando tempo para a mesma se recompor, onde houve uma simbiose perfeita entre o ser humano e a ciência. Ali, E. C. não foi tratada como um número. Era uma paciente que pode esclarecer as suas dúvidas, seguir indicações/instruções e foi eximiamente informada dos procedimentos futuros.

A esta equipa, apresento humildemente, a minha mais profunda gratidão. É bom encontrar um serviço acompanhado de empatia. São em circunstâncias destas que um sorriso, faz toda a diferença.

G. G.