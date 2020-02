Serão assim tão douradas?

A propósito de um jantar de degustação da Dourada em aquacultura seria importante que fossem esclarecidas algumas questões postas a circular e que naturalmente nos incomoda, além das problemáticas da paisagem e ambiente natural.

Qual o valor alimentício dos peixes em jaulas?

Têm o mesmo valor nutritivo do peixe em vida e alimentação natural, como ómega 3 e outros atributos?

Que tipo de alimentação estão sujeitos?

As rações incluem antibióticos?

Estas rações e eventuais produtos de alto rendimento, ou de combate a doenças como o piolho do mar, não passam para a vida animal selvagem com contágio de doenças ao habitat natural?

Ou por outro lado a alimentação destes peixes, inclui outros pescados que nos fazem falta e desequilibram o ecossistema marinho?

Este produto em aquacultura resulta num ambiente de stress e sofrimento dos peixes de crescimento intensivo e em áreas comprimidas para maior rendimento?

Os dejectos destes peixes vão para onde? Para a alimentação de outros peixes em mar aberto?

Para o crescimento de algas nocivas ao meio marinho?

Para as praias?

Com estas questões/verdades/especulações a circular o público consumidor fica confrontado com mais problemas na cadeia alimentar e com dúvidas sobre o real produto que estamos a proteger nos nossos mares.

O Senhor secretário que disse que vai promover sessões de esclarecimento sobre esta matéria, devia se fazer acompanhar destas respostas e análises do peixe de aquacultura.

Mas entretanto, alguém explica cientificamente o que se vende e consome?

António Pita