Será esta “A Solução???”

Assiste-se, infelizmente, à alteração de paradigma da sociedade portuguesa de uma forma geral, mas com maior relevância nas regiões e nas gentes de menores recursos. O Porto Santo não foge à regra.

Os filhos não saem de casa dos pais, não por estarem na sua zona de conforto, mas porque não têm como adquirir a sua própria casa. O número de nascimentos não dá sinal de crescimento, não apenas por opção dos casais, mas porque ser pai ou mãe nos dias de hoje não é para quem quer, mas para quem pode. Há várias famílias a coabitar, não por laços de afectividade, mas porque a sua condição económico / financeira não lhes permite outra alternativa.

Há muitos desempregados jovens. Sem emprego não há salário. Sem salário não se tem acesso aos bens mais elementares.

Quantos filhos não dependerão das magras reformas de seus pais, alguns já anciãos? Não deveria ser o contrário?

Como se pode pedir que nasçam mais crianças nesta conjuntura? Acham que é num incentivo pecuniário que está a resolução do problema? E quando acabar o subsídio?

Não podemos, nem devemos copiar respostas quando nos são postas questões diferentes. Não são iguais as soluções, não são iguais as culturas, os contextos, as mentalidades e nem as famílias.

Há que reverter a situação, sob pena de, aqui por alguns anos, só ficar a população envelhecida. Mas tem de ser a montante. Criando condições de trabalho e empregabilidade estáveis aos casais jovens, de modo a que eles possam constituir a sua própria família, recebendo condignamente os filhos que desejarem. Sem ficarem reféns do que quer que seja. Sou optimista por opção, mas acho que, com medidas avulsas e comportamentos miópicos, não se chegará muito longe. Oxalá esteja enganada.

Madalena Castro