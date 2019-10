Ser ou não ser! A questão actual é mais de “tacho ou gamela”. É fundamental em política, o indivíduo, assumir, que realmente defende um filosofia política, um caminho, que ajude a governar, com justiça, mas acima de tudo, com equidade e respeito, por todos; e se assuma de uma vez, o inimigo, numero um, é a corrupção e os corruptos. Ninguém, tenha duvidas, que defender a social-democracia, é o caminho certo, ninguém tenha duvidas, que oscilar entre a direita e a esquerda, se posicionar á direita, no que concerne á defesa da soberania nacional, e segurança da nação, é de extrema responsabilidade, da direita e da esquerda o garantir, não existe lugar a meios-termos, nem a excepções, a defesa intransigente da nossa identidade como povo, a nossa cultura, assim, como em outras áreas, seremos de esquerda, no que concerne á garantia na esfera publica, ou pelo menos o controle social absoluto publico, de sectores estratégicos, como a saúde, a educação, o social, a energia, e outros por arrastamento, transversal, os transportes, naquilo que são desígnios constitucionais, e que cabem ao estado português garantir, pela interioridade e pela insularidade. É fundamentalismo político doentio o posicionamento unilateral político, nestas questões, uma falácia, uma estratégia de conquista de eleitorado; apenas. Vivemos tempo difíceis de globalização, a mesma que tem dado lugar, a invasões planeadas de assalto económico, das nações, que colocam, a sua independência á mercê de agiotas e proxenetas das economias fortes, que julgam assim comprar soberania lusitana: é crucial colocar esta gente fora do controle das empresas públicas portuguesas, e as que agora são, privadas, imediatamente nacionalizadas, custe o que custar. É hora de deixar falir bancos que apenas sugam o dinheiro dos contribuintes, é hora de meter na cadeia, que traiu a pátria nestas matérias. Se o ministro é apanhado numa teia de corrupção deve ser preso, julgado e condenado. É hora de um maior controle sobre quem “quer fazer parte de Portugal”, é hora de não se perder o controlo nem o poder de uma nação milenar. Aqui na RAM, basta, de os vendilhões políticos, com controlo sobre o templo a ALRAM, alimentarem conflitos e interesses de grupos, basta de “tachos e gamelas”, o superior interesse dos cidadãos deve ser defendido, a corrupção regional denunciada, julgada e condenada. É hora da nação, assumir as suas responsabilidades sobre uma região, que é Portugal, na mobilidade, e em aspectos ligados á insularidade, é hora de o garantir, que cá tudo, se torne uma realidade, transparente sem se alimentar “grupelhos” ligados à estrutura do poder, e pior da oposição eleita; mas que acima, de tudo, os destinos da RAM, sejam resultado da escolha soberana dos seus cidadãos, e que essa escolha não resulte para um novo duelo de esgrima entre a República Portuguesa e a Região Autónoma da Madeira, parte integrante da mesma nação una e indivisível. Madeira Livre sempre.